ضبط كميات من الأدوية الغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بأسوان

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في إطار توجيهات الدكتور "ايهاب عماد حنفى" وكيل وزاره الصحه باسوان، والدكتور "محمد محمود" مدير اداره الصيدلة، بضروره تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الادويه المهربه والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد





حيث تم تشكيل لجنه برئاسه د.إسلام شمروخ مدير اداره التفتيش الصيدلى بالمديريه وعضويه كلا من د. مصطفى الاسمر ود. زينب حسن مفتشى المديريه، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوى بهيئه الرقابه الاداريه باسوان وبمرافقه لجنه برئاسة أ.صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك باسوان وبمعاونه كلا من أ.حسن اسماعيل وصلاح الامير وأ. محمد صلاح وأمحمود حنفى وأ.حسين أبوزيد من الجهاز





وأسفرت الحملة عن الاتى:-

١-ضبط عدد (٨١) علبه من ادويه مدرجه بالفقره(د) من الجدول الثالث مخدرات لحيازتها الغير مشروعه منها:

- (١٥٦٥)قرص وكبسوله -(٣٠) امبوله -(١)علبه نقط ٢- ضبط عدد (٣١٥) علبه من ادويه غير مسجله بوزاره الصحه ومحظور تداولها بالبلاد منها:

- (٧٢١٤)قرص وكبسوله -(١٢١٥)كيس -(٤٣)علبه نقط -(١٨)امبوله -(٣)علب كريم -(٢)علبه شراب.

٣- ضبط عدد (٤)علب من ادويه خاصه بالتامين الصحى ووزاره الصحه ومحظور تواجدها وتداولها خارج المؤسسات الحكوميه منها:

-(١٦٨٠) قرص -(٣) زجاجات.

٤- ضبط مستلزمات طبيه مجهوله المصدر منها:

- (٩٣٩٠) سرنجه باحجام مختلفه - (٤٥٥٤) كمامه (كباروصغار)

- (٣٠٠٠)بلاستر جروح - (١٣١٣) دريسنج طبى معقم

- (٥٣٧)جهاز محلول وريدى -(١٥٠)لزقه ظهر

-(١١٦)كيس قطن مختلف الاحجام (٥٠-٧٥-٢٥٠)

- (١٠١)كانيولا مقاسات مختلفه -(١٠٠) جوانتى طبى معقم

- (٤٠)اختبار حمل -(٦)فيس شيلد

٥- ضبط خامات اوليه تستخدم لتصنيع الكمامات كما وجد منتجات نهائيه (كمامات مصنعه) بالمخزن الغير مرخص.

تم تحريز المضبوطات وتم تحرير محاضر بالواقعه وتم احالتها للنيابة العامه المختصه لمباشره التحقيقات.