ضبط كميات من الأدوية الغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بأسوان

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

في إطار توجيهات الدكتور "ايهاب عماد حنفى" وكيل وزاره الصحه باسوان، والدكتور "محمد محمود" مدير اداره الصيدلة، بضروره تكثيف الحملات لضبط الأسواق من الادويه المهربه والغير مسجله والمحظور تداولها بالبلاد


حيث تم تشكيل لجنه برئاسه د.إسلام شمروخ مدير اداره التفتيش الصيدلى بالمديريه وعضويه كلا من د. مصطفى الاسمر ود. زينب حسن مفتشى المديريه، وبالتنسيق مع العميد محمد الدجوى بهيئه الرقابه الاداريه باسوان وبمرافقه لجنه برئاسة أ.صالح فنجرى رئيس جهاز حمايه المستهلك باسوان وبمعاونه كلا من أ.حسن اسماعيل وصلاح الامير وأ. محمد صلاح وأمحمود حنفى وأ.حسين أبوزيد من الجهاز


وأسفرت الحملة عن الاتى:-
١-ضبط عدد (٨١) علبه من ادويه مدرجه بالفقره(د) من الجدول الثالث مخدرات لحيازتها الغير مشروعه منها:
- (١٥٦٥)قرص وكبسوله -(٣٠) امبوله -(١)علبه نقط ٢- ضبط عدد (٣١٥) علبه من ادويه غير مسجله بوزاره الصحه ومحظور تداولها بالبلاد منها:
- (٧٢١٤)قرص وكبسوله -(١٢١٥)كيس -(٤٣)علبه نقط -(١٨)امبوله -(٣)علب كريم -(٢)علبه شراب.
٣- ضبط عدد (٤)علب من ادويه خاصه بالتامين الصحى ووزاره الصحه ومحظور تواجدها وتداولها خارج المؤسسات الحكوميه منها:
-(١٦٨٠) قرص -(٣) زجاجات.
٤- ضبط مستلزمات طبيه مجهوله المصدر منها:
- (٩٣٩٠) سرنجه باحجام مختلفه - (٤٥٥٤) كمامه (كباروصغار)
- (٣٠٠٠)بلاستر جروح - (١٣١٣) دريسنج طبى معقم
- (٥٣٧)جهاز محلول وريدى -(١٥٠)لزقه ظهر
-(١١٦)كيس قطن مختلف الاحجام (٥٠-٧٥-٢٥٠)
- (١٠١)كانيولا مقاسات مختلفه -(١٠٠) جوانتى طبى معقم
- (٤٠)اختبار حمل -(٦)فيس شيلد
٥- ضبط خامات اوليه تستخدم لتصنيع الكمامات كما وجد منتجات نهائيه (كمامات مصنعه) بالمخزن الغير مرخص.
تم تحريز المضبوطات وتم تحرير محاضر بالواقعه وتم احالتها للنيابة العامه المختصه لمباشره التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يُهدد نجم الزمالك

منذ نصف ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

منذ 41 دقيقة

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

07:19 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

تعرف الآن على تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

07:00 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع