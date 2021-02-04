طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما ينبئ بأن سوق العمل تستقر بينما تشرع السلطات في تخفيف القيود المفروضة على الشركات لمكافحة الجائحة.





قالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة المقدمة للمرة الأولى بلغت مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية قدره 779 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 يناير ، مقارنة مع 812 ألفا في الأسبوع السابق.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 830 ألف طلب في أحدث أسبوع.





مازالت طلبات الإعانة فوق ذروة 665 ألفا المسجلة خلال الركود الكبير بين 2007 و2009، لكنها أقل كثيرا من ذروة 6.867 مليون القياسية المسجلة في مارس الماضي عندما وصلت الجائحة إلى الولايات المتحدة.