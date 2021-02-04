"غصب عني أول مرة أعمل كده".. التحريات تكشف ملابسات هتك عرض صبي لطفل بالجيزة

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات اعتداء صبي على طفل جنسيا وهتك عرضه بمدينة 6 أكتوبر، مساء أمس الأربعاء.



وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من عامل يتهم صبيا في العقد الثاني من عمره بالاعتداء الجنسي على نجله، وهتك عرضه.



تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر توصلت إلى أن الصبي جار المجني عليه، ويوم الواقعة اصطحبه إلى حديقة مجاورة لمقهى يعمل بها واعتدى عليه جنسيا.



تمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. " غصب عني أول مرة أعمل كده".



وبتحويل الطفل إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود آثار حرق بمؤخرة الطفل، وبسؤاله عن كيفية إحداث إصابته، قرر أن والده المتسبب فيها كنوع من العقاب لعدم مقاومته المشكو في حقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

