"غصب عني أول مرة أعمل كده".. التحريات تكشف ملابسات هتك عرض صبي لطفل بالجيزة

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات اعتداء صبي على طفل جنسيا وهتك عرضه بمدينة 6 أكتوبر، مساء أمس الأربعاء.

وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من عامل يتهم صبيا في العقد الثاني من عمره بالاعتداء الجنسي على نجله، وهتك عرضه.

تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر توصلت إلى أن الصبي جار المجني عليه، ويوم الواقعة اصطحبه إلى حديقة مجاورة  لمقهى يعمل بها واعتدى عليه جنسيا.

تمكنت قوة أمنية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.. " غصب عني أول مرة أعمل كده".

وبتحويل الطفل إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود آثار حرق بمؤخرة الطفل، وبسؤاله عن كيفية إحداث إصابته، قرر أن والده المتسبب فيها كنوع من العقاب لعدم مقاومته المشكو في حقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ أقل من ساعة

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ ساعتين و 26 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

حازم إمام يقدم نصيحة ذهبية لموسيماني قبل موقعة الدحيل

منذ ساعتين

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعة و نصف

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن تشكيل الدحيل القطري ضد الأهلي بمونديال الأندية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

06:00 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

02:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع