حركة تنقلات داخلية لضباط أمن الفيوم لضخ دماء جديدة وترقية البعض

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
ريهام على


قام اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بأجراء حركة تنقلات داخلية محدودة بين عدد من الضباط، لتجديد وضخ دماء جديدة وترقية البعض بتولي مهام مناصب جديدة.

وتضمنت الحركة عدد من التنقلات الداخلية للضباط والتي كانت كالتالي: العميد أسامه أبو الليل مأمورا لمركز شرطة سنهور، والعميد أسامه أبو طالب مأمو مركز شرطة إطسا، والعقيد محمود هيبه مفتشا لمباحث سنورس، ووالمقدم محمد هاشم مفتاح رئيسا لمباحث مركز شرطة سنورس
والمقدم كريم محرم ضابطا بمباحث فرع مباحث غرب، والرائد أحمد الشريف رئيسا لمباحث مركز شرطة اطسا، والرائد اسامه قرني وكيلا لأدارة المخدرات، والرائد احمد الهاين معاون مباحث بأدارة التنفيذ، والرائد محمد عبد الحكيم رئيسا لمباحث مركز شرطة طاميه

كما شملت الحركة أيضا الرائد هيثم طلبة رئيسا مباحث مركز شرطة أبشواي، والرائد محمد عشري رئيسا لمباحث مركز شرطة سنهور
والرائد عماد سعد نائب مامور مركز شرطة سنهور للخدمات، والنقيب خالد رياض رئيسا لمباحث مركز شرطة الفيوم الجديدة، والنقيب حسام محمد عبد السميع معاون أول مباحث قسم ثان الفيوم، والنقيب محمد أنور معاون أول مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، والنقيب أحمد الفل معاونا لمباحث مركز شرطة أبشواي، والنقيب محمد الهاين معاون اول لمباحث مركز شرطة سنهور والنقيب مهند سامي الشريف معاونا لمباحث مركز شرطة سنهور، والنقيب محمد زغلول ضابط بمرور الفيوم.

وتضمنت الحركة أيضا النقيب سيف عادل، معاونا بمباحث الطرق، والنقيب شادي جمال، معاونا بمباحث الطرق، والنقيب محمد كويز، معاونا بمباحث الطرق، وملازم أول عبد الرحمن رجب، معاونا بمباحث قسم ثان الفيوم،وملازم اول محمد فوزي، معاونا لمباحث مركز شرطة سنورس
، وملازم أول محمد سمير، معاونا بمباحث مركز شرطة طامية.

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