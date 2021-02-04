موسيماني يتفقد أرضية ملعب المدينة التعليمية





ومن المقرر أن يجري الجهاز الفني، محاضرة مع اللاعبين بعد قليل، من أجل إلقاء بعض التعليمات، قبل النزول لإجراء عمليات الإحماء.





وكانت حافلة الفريق وصلت منذ قليل إلى ملعب المدينة التعليمية، وقبل انطلاق اللقاء بساعة ونصف حسب تعليمات الاجتماع الفني.





ويلتقي الأهلي نظيره الدحيل القطري، مساء اليوم على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على تفقد ملعب المدينة التعليمية بالدوحة، قبل مواجهة الدحيل بمونديال الأندية.