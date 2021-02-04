موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
تلقى فريق ليفربول، الهزيمة بهدف دون رد أمام نظيره برايتون، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام نظيره مانشستر سيتي، في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي ليفربول ومانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل الموافق السابع من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة.

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