الإعدام شنقا لـ بائع ملابس لقتله صيدلي رفض إعطاءه عقاقير مخدرة بالشرقية

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
سمر السيد




صدقت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها "مساء اليوم" بمعاقبة "متهم" بالإعدام شنقا بتهمة قتل صيدلي رفض إعطائه عقاقير مخدرة بمدينة الزقازيق وذلك بعد إحالة القضية غلى مفتي الجمهورية وأخذ الرأي الشرعي للحكم بالإعدام.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد.

تعود أحداث القضية رقم 27336 لسنة 2020 جنايات أول الزقازيق والمقيدة برقم 1188 لسنة 2020 كلي جنوب حيث تلق مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي قسم شرطة أول الزقازيق بلاغا بمقتل " محمود كامل عبد الرحمن سليمان " طبيب صيدلي داخل صدلية بمنطقة الحسينية بالزقازيق إثر إصابته بعدة طعنات متفرقة في أنحاء مختلفة من جسده. تعدي آخرين.

انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة " إبراهيم بكري محمد السيد" بائع ملابس ومقيم شارع مرتضى الخضري الحسينية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بدائرة حيث انهال على المجني طعنا بالسكين ما أدى لإصابته بعدة طعنات ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته وذلك بعدما توجه إلى الصيدلية التي يعمل فيها المجني عليه وطلب منه أدوية مخدرة إلا أن الصيدلي رفض إعطائه إياها لعدم وجود روشته فيما قام المتهم بطعنة عدة طعنات.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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