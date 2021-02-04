التقلبات الجوية مستمرة.. رسائل الأرصاد بشأن طقس الـ24 ساعة المقبلة

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تواصل الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة أى موجة من التقلبات الجوية، والتعامل مع حالات الطقس السيئ، التى تضرب عددا من محافظات الجمهورية، والتى تشهد هطول الأمطار، لا سيما مع دخول فصل الشتاء.



ففى الوقت الذى أعلنت فيه الجهات الحكومية المختلفة، والوزارات المعنية، الانتهاء من جميع الاستعدادات لمواجهة أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن هطول الأمطار، تعمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على تحديث توقعات وتنبؤات خبرائها لحالة الطقس بشكل يومى، حتى يتسنى للجميع الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وسوء الأحوال الجوية.



يأتى ذلك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة التنسيق الكامل بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وبين الوزارات والمحافظات المختلفة، وإفادتها بحالة الطقس يوميا، حتى تتمكن من مجابهة تداعيات أى موجة من الطقس السيئ، والتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، أو عن هطول الأمطار، والدفع بالمعدات اللازمة لشفط ورفع تراكمات المياه من الطرق، وتسيير الحركة المرورية التى قد تتعطل بسبب برك المياه.



كما شدد مدبولى على ضرورة إعلان هيئة الأرصاد الجوية تنبؤاتها، وإتاحتها للمواطنين وتحديثها بشكل يومى، حتى يمكنهم الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة.



بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن الظواهر الجوية المختلفة، وخصوصا الشبورة المائية، حتى يتوخى جمهور المسافرين الحذر، وحتى يتخذ السائقون ومستقلو الطرق الاحتياطات اللازمة، لمنع وقوع الحوادث، فى ظل انعدام الرؤية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة، خلال الفترة من غد الجمعة 5 فبراير 2021، وحتى يوم الأربعاء 10 فبراير 2021، الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:



يوم الجمعة 5 فبراير 2021:



- أمطار متوسطة، على مناطق من القاهرة، والجيزة، والقليوبية، حتى فترة الظهيرة.



- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة، على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية "الإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والعريش"، والوجه البحرى "البحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية"، ومدن القناة "الإسماعيلية، والسويس".



- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وسيناء، ومنطقة خليج السويس "شلاتين، ومرسى علم، والقصير، والغردقة، ورأس غارب، والزعفرانة، والطور، ورأس سدر، والسويس، وشرم الشيخ، وسانت كاترين".



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد "الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر".



- نشاط رياح على أغلب الأنحاء.



- اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الموج من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار ونصف.



يوم السبت 6 فبراير 2021:



- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب سيناء.



- شبورة مائية صباحا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، والقاهرة، وشمال الصعيد.



- اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويتراوح ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار.



واعتبارا من يوم الأحد 7 فبراير 2021، إلى الأربعاء 10 فبراير 2021، تشهد الأحوال استقرارا فى الأوضاع، وارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا، وتتكون الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



وأكدت الهيئة أنه يتم تحديث تنبؤات الطقس بشكل يومى.