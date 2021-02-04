عاجل.. الأهلي يتحرك إلى ستاد مباراة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحركت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مقر إقامتها إلى استاد ‏المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، لخوض مباراة الدحيل القطري، في مستهل مشوار ‏الفريق بكأس العالم للأندية.‏

يذكر أن الأهلي يواجه الدحيل القطري اليوم في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في ‏افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى ١١ من فبراير ‏الجاري.‏

ويخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.‏

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور ‏أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن ‏وصلاح محسن ومصطفى شوبير.

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