رئيس الوزراء يستعرض المخطط العام لإنشاء "مدينة الذهب"

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس إلهامي الكرداني، مستشار وزير التموين للمشروعات، والدكتور تامر الخرزاتي، مسئول المكتب الاستشاري للمشروع، لاستعراض المخطط العام لإنشاء "مدينة  الذهب"

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر على أحدث طراز، تضم الورش والمصانع والمعارض، موضحا أن الرئيس وجّه بمراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة؛ للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.
 
وخلال الاجتماع، تم استعراض المواقع المقترحة لإقامة "مدينة الذهب"، وتم مناقشة الملاحظات على كل موقع من الناحية اللوجستية، كما تمت الإشارة إلى عدد من المشروعات المماثلة حول العالم.
 
كما تم عرض المكونات المبدئية للمشروع وفقا لما تضمنه المخطط العام، وتشمل هذه المكونات وحدات الاستلام والتخزين، والمصانع، والورش، ومحلات الذهب، والمدارس، وورش تعليم صناعة الذهب، إلى جانب وجود مكونات داعمة، تتمثل في مبنى مصلحة الدمغة، ومتحف، ومتنزه تعليمي للأطفال، ومنطقة مخصصة لتناول الطعام، ومركز لوجستي. 
 
ووفقا لمخطط المشروع، ستضم المدينة أيضا فندقا، وأماكن لإقامة العمال، وفي منطقة الخدمات الخاصة بالمدينة سيتم إنشاء وحدة صحية، وناد رياضي واجتماعي، ومسجد، وكنيسة، كما سيكون هناك  عدد من المتنزهات، والطرق الداخلية، وأعمال تنسيق الموقع. 

كما تم خلال الاجتماع استعراض ثلاثة مقترحات للتصميمات الهندسية للمدينة، ومميزات كل مقترح، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية.

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