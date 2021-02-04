بهاء سلطان ينتهي من تسجيل "رامي الحمول" ويستعد لـ"ليالي طويلة"

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر

يواصل الفنان بهاء سلطان، تسجيل أغاني ألبوم "سيجارة"، التي أقرت المحكمة بأن بهما عيوب هندسية، وصدر حكم بإعادة تسجيلهما.


وقال سلطان في بيان صحفي، إنه انتهى  اليوم الخميس من تسجيل أغنية "رامي الحمول"،  بستوديو المنتج نصر محروس، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من تسجيل باقي الأغنيات وهم "ليالي طويلة"، و "وده حب ولا"، أول مارس المقبل.


وسبق وسجل سلطان أغنية "أنا الغلطان"، وهي أولى أغاني "سيجارة"، التي سيعاد تسجيلها، مؤكدًا أنه لم يتصالح مع المنتج حتى الآن، ولكن ذلك التسجيل تنفيذًا لحكم المحكمة.

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