نائبة أسوان لـ"العناني": مرتبات العاملين بالأعلى للآثار هزيلة.. والبدلات لم تتغير منذ 1999

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
واجهت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عقب إلقاءه بيان الوزارة أمام الجلسة العامة للنواب، بضعف مرتبات وبدلات العاملين بالمجلس الأعلى للاثار التابع لوزاره السياحه والآثار.

وأشارت "عبدالنبي" في كلمتها بالجسلة العامة لمجلس النواب،اليوم الخميس، إلى أن هناك تعنت واضح من وزارة المالية بعدم ضم علاوة ٢٠١١، رغم صدور حكم قضائي بهذا الشأن، ولم يتم تنفيذه، حيث ضرب وزير المالية عرض الحائط به.

وتابعت النائبة قائلة:"هل يعقل أن موظف الآثار يأخذ بدل مخاطر ٥٠ جنيه شهريًا، وبدل سفر ٢٥ جنيه، لم يتغير منذ عام ١٩٩٩، بالإضافة إلى إلغاء مشروع الرعاية الصحية الذي كان موجودًا من قبل، هذا فضلا عن أن من خرجوا على المعاش مازلت لديهم مستحقات مادية، مطالبة بضم الآثار للموازنة العامة للدولة وإخراج الآثار من عباءة قانون الخدمة المدنية.

وفيما يتعلق بأصحاب البزارات أشارت "عبدالنبي" إلى تراكم الأقساط والإيجارات الخاصة بهم فى كل محافظة أسوان، في ظل توقف السياحة منذ جائحة كورونا مما يهدد بطردهم من أماكن رزقهم ورزق أولادهم الوحيد، مطالبة بجدولة هذه الأقساط.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى عدم تطوير مناطق جديدة وفتحها للزيارة مثل هرم الكوله بالمعمارية، وهرم الغنيمية، ومعبد سيتى بطريق البحر الأحمر، فضلًا عن إهمال منطقة الكاب الأثرية والتى لا تتعدى نسبة الإضاءة فيها ١٥%، لافتة إلى نقص الحراسة والأمن بالمناطق الأثرية إلى جانب نقص أدوات الإضاءة بالمخازن.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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