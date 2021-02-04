رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
محمد كشك
تابع رئيس حى غرب المنصورة المحاسب محمد عبد الباقى، أعمال كسح وشفط تجمعات المياة الناتجة عن الطقس السيئ الذى شهدته المحافظة اليوم بكافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، والتأكد والاطمئنان على مدى كفاءة بلاعات تصريف مياة الامطار ببعض المناطق بنطاق الحى، التى شهدت تجمعا" لمياه الأمطار أثناء موجه الطقس السيئ.

وأشار رئيس حى غرب المنصورة، الي التعامل الفوري مع موجه الطقس السيئ الذى تعرضت لها المحافظة، بتكثيف الجهود لرفع الاثار الناجمة عن موجه الطقس السيئ.

حيث تم الدفع بسيارات الكسح التابعة لحى غرب لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات، ذلك الى جانب متابعة العمل اليومى لرفع مخلفات القمامة بشوارع الحى.

وتابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

وشدد على ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيئ ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة.

وأكد أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار باستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق المحافظة لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة
رفع الأثار الناجمة عن موجة الطقس السيئ في المنصورة

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