رئيس "صحة البرلمان" يطالب بالاستعداد للموجة الثالثة لفيروس كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقُّوم آداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا: "صحة المواطن المصري أغلى ما نملك".

وأكد "حاتم" في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، أن ملف الصحة في الأوقات العادية صعب، وفي أوقات الجائحات أصعب، مشيرا إلى أن هناك دول متقدمة حدث لها اهتزاز في النظم الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة.

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب، في ملفات كثيرة أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي، مطالبًا بالاستعداد للموجة الثالثة لفيروس كورونا أو لأي مرض وبائي، والتأكد من مدي توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.

ولفت رئيس صحة النواب، إلى أن اللجنة ستعمل أيضا في ملفات التقدير المالي والمعنوي للفريق الصحي، قائلًا: تقدير الجيش الأبيض مهم كما حدث في العالم كله، بالإضافة إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقتراح بعمل معاش تكميلي للمتوفين ومصابي كورونا.

وكشف "حاتم" أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين، بالإضافة إلى مناقشة ملف التأمين الصحي ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التأمين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الاستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لجنة الصحة كورونا الموجة الثالثة البرلمان

أخبار تهمك

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

منذ 39 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

منذ 34 دقيقة

كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة هويسكا

منذ ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ 42 دقيقة

حازم إمام يقدم نصيحة ذهبية لموسيماني قبل موقعة الدحيل

منذ أقل من ساعتين

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

منذ ساعة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي

هالة زايد تستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي

رئيس الوزراء أمام البرلمان: حققنا إنجازات في الحفاظ على الأمن القومي والمائي

اليوم.. مجلس النواب يستمع لبيان وزارتي الثقافة والبيئة

رئيس صحة البرلمان يطالب بوقف مشروع "كايرو آي" لمخالفته قانون البيئة

وزير النقل: تطوير الطرق والكباري قفز بمصر 90 مركزاً عالمياً خلال 2019-2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:52 م

عاجل.. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الدحيل في مونديال الأندية

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

05:55 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

05:01 م

نجم الأهلي مُصمم على الرحيل بسبب موسيمانى

06:00 م

شوبير يكشف حجم إصابة نجم الأهلي قبل موقعة الدحيل

05:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع