الأرصاد تُصدر بيانًا تحذيريًا بشأن طقس الغد

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الجمعة نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.



طقس الجمعة ليلًا

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة- الجيزة- القليوبية حتى فترة الظهيرة.

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

- أمطار متوسطة تكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية – دمياط- رفح- بورسعيد- العريش".

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا تصل على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

