الأرصاد تُصدر بيانًا تحذيريًا بشأن طقس الغد
الخميس 04/فبراير/2021 - 05:47 م
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الجمعة نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة- الجيزة- القليوبية حتى فترة الظهيرة.
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.
- أمطار متوسطة تكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية – دمياط- رفح- بورسعيد- العريش".
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا تصل على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
طقس الجمعة نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة- الجيزة- القليوبية حتى فترة الظهيرة.
- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.
- أمطار متوسطة تكون غزيرة على محافظات السواحل الشمالية (الإسكندرية – دمياط- رفح- بورسعيد- العريش".
- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا تصل على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب البلاد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.