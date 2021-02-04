تبدأ 15 فبراير.. مواعيد تسليم أراضي بيت الوطن بمدينة 6 أكتوبر

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
محمد عوده
يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يوم الإثنين 15 فبراير الحالى، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمشروع بيت الوطن، بامتداد التوسعات الشمالية بالمدينة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم 14 فبراير 2022.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم قطع الأراضى السكنية بمشروع بيت الوطن، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ يوم الإثنين 15 فبراير الحالى، فى تسليم قطع الأراضى السكنية بمشروع بيت الوطن بمناطق "C.D.E.F.G.H"، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

ويتم التسليم وفقا لما يلى:

المنطقة (C):

- تسليم القطع من 1 إلى 15، يوم الإثنين، 15 فبراير 2021.

- تسليم القطع من 16 إلى 30، يوم 22 فبراير 2021.

- تسليم القطع من 31 إلى 45، يوم 1 مارس 2021.

- تسليم القطع من 46 إلى 60، يوم 8 مارس 2021.

- تسليم القطع من 61 إلى 75، يوم 15 مارس 2021.

- تسليم القطع من 76 إلى 90، يوم 22 مارس 2021.

- تسليم القطع من 91 إلى 105، يوم 29 مارس 2021.

- تسليم القطع من 106 إلى 120، يوم 5 أبريل 2021.

- تسليم القطع من 121 إلى 135، يوم 12 أبريل 2021.

- تسليم القطع من 136 إلى 150، يوم 19 أبريل 2021.

- تسليم القطع من 151 إلى 161، يوم 26 أبريل 2021.

المنطقة (D):

- تسليم القطع من 1 إلى 15، يوم 10 مايو 2021.

- تسليم القطع من 16 إلى 30، يوم 17 مايو 2021.

- تسليم القطع من 31 إلى 45، يوم 24 مايو 2021.

- تسليم القطع من 46 إلى 60، يوم 31 مايو 2021.

- تسليم القطع من 61 إلى 75، يوم 7 يونيو 2021.

- تسليم القطع من 76 إلى 94، يوم 14 يونيو 2021.

المنطقة (E):

- تسليم القطع من 1 إلى 15، يوم 21 يونيو 2021.

- تسليم القطع من 16 إلى 30، يوم 28 يونيو 2021.

- تسليم القطع من 31 إلى 45، يوم 5 يوليو 2021.

- تسليم القطع من 46 إلى 60، يوم 12 يوليو 2021.

- تسليم القطع من 61 إلى 75، يوم 26 يوليو 2021.

- تسليم القطع من 76 إلى 94، يوم 2 أغسطس 2021.

المنطقة (F):

- تسليم القطع من 1 إلى 15، يوم 9 أغسطس 2021.

- تسليم القطع من 15 إلى 30، يوم 16 أغسطس 2021.

- تسليم القطع من 31 إلى 45، يوم 23 أغسطس 2021.

- تسليم القطع من 46 إلى 60، يوم 30 أغسطس 2021.

- تسليم القطع من 61 إلى 75، يوم 6 سبتمبر 2021.

- تسليم القطع من 76 إلى 90، يوم 13 سبتمبر 2021.

- تسليم القطع من 91 إلى 105، يوم 20 سبتمبر 2021.

- تسليم القطع من 106 إلى 120، يوم 27 سبتمبر 2021.

- تسليم القطع من 121 إلى 135، يوم 4 أكتوبر 2021.

- تسليم القطع من 136 إلى 150، يوم 11 أكتوبر 2021.

- تسليم القطع من 151 إلى 158، يوم 18 أكتوبر 2021.

المنطقة (G):

- تسليم القطع من 1 إلى 15، يوم 25 أكتوبر 2021.

- تسليم القطع من 16 إلى 30، يوم 1 نوفمبر 2021.

- تسليم القطع من 31 إلى 45، يوم 8 نوفمبر 2021.

- تسليم القطع من 46 إلى 60، يوم 15 نوفمبر 2021.

- تسليم القطع من 61 إلى 75، يوم 22 نوفمبر 2021.

- تسليم القطع من 76 إلى 90، يوم 29 نوفمبر 2021.

- تسليم القطع من 91 إلى 98، يوم 6 ديسمبر 2021.

المنطقة (H):

- تسليم القطع من 1 إلى 15، يوم 13 ديسمبر 2021.

- تسليم القطع من 16 إلى 30، يوم 20 ديسمبر 2021.

- تسليم القطع من 31 إلى 45، يوم 27 ديسمبر 2021.

- تسليم القطع من 46 إلى 60، يوم 3 يناير 2022.

- تسليم القطع من 61 إلى 75، يوم 10 يناير 2022.

- تسليم القطع من 76 إلى 90، يوم 17 يناير 2022.

- تسليم القطع من 91 إلى 108، يوم 24 يناير 2022.

- تم تخصيص أيام 31 يناير 2022، و7 فبراير 2022، و14 فبراير 2022، لمن تخلف عن الاستلام.

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