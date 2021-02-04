ضبط 3 عاطلين حاولوا سرقة "محلج محمد علي" الأثري بالقناطر

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:53 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، بالتعاون مع حراسة أحد البنوك، اليوم الخميس، 3 عاطلين حاولوا سرقة مخلفات الخردة وبعض أجزاء ماكينات محلج محمد علي الأثري للقطن بالقناطر الخيرية.

وغافل المتهمون الحراسة، وتسللوا لداخل المحلج واستولوا على بعض قطع المخلفات وأجزاء من الماكينات الأثرية داخل المحل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بضبط الخفراء وحراسة أحد البنوك، 3 عاطلين بعد تسللهم لمحلج الأقطان الأثري "محلج محمد علي" لسرقة مخلفات الخردة به، وبعض أجزاء الماكينات.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث المركز، وتبين ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم بعض القطع الحديدية التي جرى الاستيلاء عليها من داخل محلج محمد علي الاثري الذي يقع جزء منه تحت طائلة محافظة القليوبية والجزء الأخر يتبع قطاع الآثار الإسلامية.

بمواجهة المتهمين أقروا انهم تسللوا للمكان لسرقته، وحاولوا نزع بعض المخلفات والقطع الحديدية من الماكينات الأثرية ولكن خلال خروجهم نجحت أجهزة الأمن والخفراء وحراسة أحد البنوك المجاورة للمكان من ضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات.

أحيل المتهمين للنيابة، فأمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر بحبسهم والتحفظ على المسروقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

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