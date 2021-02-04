كاسونجو يوجه رسالة نارية لإدارة الزمالك

وقال كابونجو كاسونجو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي:" بأنه يعشق نادي الزمالك ولا يحب أن تكون أي أزمات بينه وبين النادي، مؤكداً على رغبته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وقال كابونجو كاسونجو في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي:" بأنه يعشق نادي الزمالك ولا يحب أن تكون أي أزمات بينه وبين النادي، مؤكداً على رغبته في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.