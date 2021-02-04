اليوم.. نداء شرارة ضيفة "لايڤ من الدوبلكس"

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تحل المطربة نداء شرارة ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، اليوم الخميس، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.


تشهد الحلقة تقديم "نداء" لعدد من الأغنيات، فضلا عن الحديث عن حياتها الشخصية والمهنية، وأبرز المواقف التي تعرضت لها. كما يحل ضيفا أيضا خلال الحلقة الدكتور أحمد رمزي استشاري الأمراض المعدية والكبد والجهاز الهضمي ومدرب الإسعافات الأولية.


كانت أبلة فاهيتا قد عادت في موسم جديد من البرنامج، بدءًا من نهاية أكتوبر الماضي، ويبث البرنامج يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.


كما حققت فاهيتا شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية من برنامج "لايف ‏من الدوبلكس"، الذي لاقى ‏نجاحا كبيرا، واستضاف العديد من نجوم الوطن العربي.‏


ظهرت أيضا الدمية الشهيرة في مجموعة من الفعاليات الفنية، وقدمت فقرات ‏لاقت إعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مجموعة كبيرة ‏من الفنانين الذين كانوا يتفاعلون معها بعفوية.


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