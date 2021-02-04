الصحة الإيرانية: تسجيل 67 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 7040 إصابة جديدة و67 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، إن العدد الكلي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية ظهر اليوم الخميس مليون و445 ألفا و326 إصابة، وبوفاة 67 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ مجموع عدد المتوفين في إيران بسبب هذه الجائحة 58 ألفا و256 شخصا.

 

وتابعت لاري، أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و235 ألفا و581 شخصا لغاية الآن.

 

يذكر أن 9 ملايين و504 آلاف و 930 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في كافة أنحاء إيران حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا ايران

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يومين

أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

إدارة بيراميدز تقترب من إقالة أروابارينا

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لريال مدريد قبل مواجهة هويسكا

منذ ساعة الا ربع

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

منذ ثلث ساعة

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

منذ أقل من ساعة

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 16 ساعة

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يقدم نصيحة ذهبية لموسيماني قبل موقعة الدحيل

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إيران تعلن إصابة محافظ تبريز بفيروس كورونا

إيران: ارتفاع وفيات كورونا لـ5574 حالة

تسجيل 2621 إصابة و221 وفاة بكورونا في إيران

إيران: 216 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 2751 إصابة جديدة بفيروس كورونا ف إيران

إيران تسجل 7719 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

02:25 م

نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

04:32 م

باتشيكو غاضب من الزمالك

03:06 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع