السيسي لأسر طلبة الكلية الحربية: "مصر هتفضل عايشة وقايمة بيكم" (فيديو)

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية والشكر باسم الشعب المصري بأكمله لكل أسرة قدمت شهيد لمصر ولم تتردد في تقديم أبن أخر للتضحية من اجل بلده للانضمام للكلية الحربية، مؤكدًا أن مصر لن تضييع بفضل ما يفعله اهلها البسطاء من اجلها.



وأعرب "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية وحواره مع أسرهم الذين كانوا في زيارة لهم اليوم، اليوم الخميس، عن سعادته للقائه بأسر طلبة الكلية الحربية الجدد، متمنيًا أن تصل لهم محبته واحترامه لهم.



وتابع، أن الام التي قدمت أبن شهيد ولم تتردد في تقديم أبن أخر لنفس المسار، أو الزوجة التي فقدت زوجها سندها لم تتردد في تقديم الأبن، معقبًا: "بيكم كأسر مصرية عادية ستظل مصر قائمة وعايشة"، مشددًا على أن مصر ستصبح جميلة بفضل عرق وجهد وإخلاص كل مواطن يعيش على أرضها، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: " وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب أصحاب الحِيَلِ"، معلقًا: "إحنا بنتمسح في القسم ده ان ربنا يساعدنا ويرينا عجائب قدرته".

