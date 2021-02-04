حازم إمام يقدم نصيحة ذهبية لموسيماني قبل موقعة الدحيل





قدم حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر نصيحة ذهبية للجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي قبل المواجهة القوية التي ينتظرها المارد الأحمر اليوم الخميس ضد الدحيل القطري في كأس العالم للأندية.





وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية أن موسيماني يجب عليه اللعب بثلاثة لاعبين في وسط الملعب من أجل السيطرة والإستحواذ على الكرة وإفتكاكها من أقدام لاعبي العملاق القطري.





وأنهى :" أرى أيضاً أن محمد شريف يعتبر من أفضل اللاعبين القادرين على القيام بدور المهاجم الصريح من خلال التحركات والسرعة في الخط الأمامي ومشاركته أفضل من والتر بواليا".