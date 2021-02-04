وسط مفاجأة وحيدة.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل في مونديال الأندية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن التشكيل النهائي الذي استقر عليه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفرق الأحمر لمواجهة الدحيل القطري اليوم الخميس في كأس العالم للأندية في قطر.





وتقام مباراة الأهلي والدحيل مساء اليوم الخميس، على ملعب المدينة التعليمية، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ويُذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات.





وجاء تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل على النحو التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني.





خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.







