الاتحاد السكندري يطلب شراء رزاق سيسيه

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أبدى مسئولو نادي الاتحاد السكندري، رغبتهم في شراء عقد الإيفواري رزاق سيسيه، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والمعار من صفوف نادي الزمالك، بشكل نهائي.

ويبحث محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي، الذي تنتهي إعارته نهاية الموسم الحالي.

ويسعى مصيلحي، للتوصل لاتفاق نهائي مع مسئولي نادي الزمالك، للحصول على خدمات رزاق سيسيه، بشكل نهائي، خلال الفترة الحالية، قبى انتهاء إعارته تخوفا من اهتمام الأندية به نظرًا لما يقدمه من أداء مميز رفقة النادي السكندري.

في الوقت ذاته يرغب مسئولو الزمالك، يدرسون عودته لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، بعد الأداء المميز الذي يقدمه.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا، يتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 4 أهداف.

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