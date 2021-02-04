وزيرة الصحة: الإصابات بالإيدز قليلة و لكن لا نتجاهل حتى لا يزيد العدد

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شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.



وقالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن الوزارة أسست ما يقرب من 14 مركزا إضافيًا لمكافحة الإيدز.



وأضافت "زايد" أعلم أن الإصابات قليلة ولكن لا نتجاهل حتى لا يزيد العدد، متابعة "لا اعتمد فقط على التمويل الخارجي وإنما وفرنا تمويلًا حكوميًا، مشيرة إلي أنه كان هناك 13 مركزًا اصبحت الان 27 مركزا في 27 محافظة.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

