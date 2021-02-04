دينا فؤاد: "جمال الحريم" حقق نجاحا ساحقا والحلقات الأخيرة ستقلب الموازين

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أكدت  دينا فؤاد، أن الحلقات الأخيرة من مسلسل "جمال الحريم"، والمعروض حاليا على شاشة DMC، ستشهد انقلابا فى أبعاد شخصية "حنان" التى تجسدها فى العمل ومفاجآت ستقلب الموازين، موضحة أن المسلسل حقق ردود أفعال مذهلة، مستشهدة بتصدره عمليات البحث أكثر من مرة على ترند "جوجل"، حيث يبحث عنه قطاع كبير من الجمهور لمشاهدة ومتابعة أحداثه.



وأعربت عن سعادتها بنجاح المسلسل الكبير، مؤكدة أنه خطوة مهمة فى مشوارها خصوصا وأن شخصية "حنان" من الشخصيات الصعبة والمركبة التى تلعبها لأول مرة، ولفتت إلى أنها سعيدة بردود فعل النقاد والجمهور معا على العمل.



ونجحت دينا فؤاد فى تجسيد دور "حنان" وإظهاره بوضوح، حيث قادت الشخصية بكل حواسها وتحكم شديد بملامحها وتعابيرها وانفعالاتها، لذلك تصدرت تريند موقع "تويتر" 3 مرات، حيث أشاد الجمهور بها ، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.



 ويشارك فى بطولة جمال الحريم نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.



من جهة أخرى تواصل وجه القمر دينا فؤاد تصوير دورها فى مسلسل "اللى ملوش كبير" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والنجمين أحمد العوضي وخالد الصاوي والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجى.



وأكدت دينا فؤاد أنها محظوظة بالتعاون مع نجمة بحجم ياسمين عبد العزيز، مشيرة إلى أنها نجمة موهوبة ومميزة جداً، ونجمة سينما وتلفزيون كبيرة، ودائما تضيف للممثلين الذين يعملون معها، وأوضحت أن العمل مع ياسمين عبد العزيز شىء ممتع، خصوصا وأنها تضيف روح البهجة والسعادة فى الكواليس، كما أنها تسير بخطى واثقة فى مشوارها الفنى.

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