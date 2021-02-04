تحرير 53 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بمركزي بني مزار والمنيا

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعليمات الصادرة عن الدولة بشأن نسب استيعاب المواطنين والحفاظ على مسافات التباعد، لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة مكبرة للمرور على المقاهي والكافيهات، لمتابعة مدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، واسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية.

كما حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 33 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمرور على المطاعم والمقاهي والكافيهات بحي شمال المدينة.