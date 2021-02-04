كيف دعمت الدولة المعلمين في عهد السيسي؟

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
دعمت الدولة المصرية، المعلمين، خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بكل السبل، معنويًا وماديًا، بزيادة البدل، وتخصيص مكافآت إجادة لهم.

ويرصد "الفجر"،كل ما تريد معرفته عن وسائل دعم الدولة المصرية للمعلمين خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم المعلمين:
تحرص الدولة، على تقدير المعلم، بزيادة دخل المعلمين والإداريين في التعليم العام والازهري، حسب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

صندوق خدمة المعلمين:
وأوضح وزير التعليم، أنه سيكون هناك صندوق لخدمة المعلمين، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى توجيهاته بأن يتم وضع نصف مليار جنيه دعم سيتم من خلاله صرف مكافأت إجادة للمعلمين.

زيادة بدل المعلمين:
وتكريمًا لهم، أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك حزمة للمعلمين ومنها زيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم وتتراوح من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين.

وأضاف معيط، أنه سيتم زيادة قيمة حافز الأداء الشهري بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر.

زيادة مكافأة الامتحانات:
كما أعلنت وزارة المالية أن هناك 25% في المكافأة التي تصرف للامتحانات بقيمة زيادة ما بين 50 إلى 155 جنيه شهريا.

تحسين أحوال الموظفين:
ووافقت الحكومة على قانون يتعلق بتحسين أحوال الموظفين العاملين بالتربية والتعليم والذي تم تطبيقه في يناير المنصرم.

زيادة حافز الإدارة المدرسية:
كما قرر وزير المالية، زيادة حافز الإدارة المدرسية ويستفيد منها 110 وكيل مدرسة ومعهد بتكلفة 311 مليون جنيه، مؤكدًا أن تكلفة هذه الحوافز بالكامل تصل لما يزيد عن 5 مليارات جنيه.

ترقية 301 ألف و784 معلما:
في إطار الاهتمام بملف أعضاء هيئة التدريس، قررت وزارة التربية والتعليم، ترقية 301 ألف و784 معلما، والتي تساهم في زيادة البدل حسب نوع الترقية والدرجة الوظيفية التي يشغلها المعلم.

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