طرح أغنية "اوسكار" لحميد الشاعري.. تعرف علي التفاصيل!

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
طرح المطرب حميد الشاعرى، أحدث كليباته أغنية "أوسكار"، على يوتيوب، وتعد الأغنية استكمالاً لحالة النشاط الذى يعيشها حميد الشاعرى بعدما طرح خلال شهر ديسمبر من العام الماضى أغنية "ماتتحبيش" من ألبوم "أنا بابا".


وكانت الشركة المنتجة لألبوم حميد الشاعرى الجديد، قد طرحت أغنية "ماتتحبيش" التى تعد الأغنية التاسعة من ألبومه الجديد "أنا بابا"، المقرر طرحه كاملا خلال الفترة المقبلة، عبر قناتها على يوتيوب.


حيث تم طرح عدد من الاغاني منها "أنا بابا"، "اللى يزعلها" "عيلتى"، "ده اللى عليه الطلب"، "العين عليها تروح"، "هلهلى"، "وأنت فى حضنى أنا" و"يادنيا دوراه" التى شاركه فيها المطرب الشاب يوسف، آخر اكتشافات حميد من الجيل الجديد

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