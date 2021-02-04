مزيكا" تحتفل بـمرور 20 عاما على.. ألبوم "انا أكتر واحد بيحبك" للميجاستار عمرو دياب









قررت شركة "مزيكا" الاحتفال بألبوم "أكتر واحد بيحبك" للميجاستار عمرو دياب" بمناسبة مرور 20 عاما على إصداره.. ومن المعروف أن الالبوم تم طرحه فى يوليو 2001 ولكن فى مثل هذا التوقيت فى شهر فبراير كان المنتج الكبير محسن جابر والفنان عمرو دياب وفريق العمل فى حالة نشاط كامل بين التحضير والتجهيز والذهاب إلى الاستوديو وكانت النتيجة، ان الألبوم بعد صدوره حقق اعلى نسبة مبيعات فى تاريخ الغناء العربى حتى الان.













ووصلت مبيعاته إلى 11 مليون نسخة وفقا لتقرير شركتى "عالم الفن" و "إيمي ميوزك" البريطانية، وهى أكبر شركة نشر للموسيقى في العالم.. وحصل عمرو دياب على الجائزة العالمية "الميوزيك اوورد" للمرة الثاتية عن البوم "انا أكتر واحد بيحبك" خلال أربعة أعوام.













وكانت المرة الأولى عن ألبوم "نور العين" عام 1998. أغنية "ولا على باله" إحدى أغنيات ألبوم "انا أكتر واحد بيحبك" كانت أول أغنية عربية بتقنية الــ "تكنو"، وتعاون فيها عمرو دياب مع مغني الراب ساند مان، وتم تصويرها فى لندن، وشاركت فرقة استعراضية من أفضل الفرق فى العالم كما تم الاستعانة بمشاهد استعراضية خاصة للفنانة الراحلة سامية جمال، وقام بإخراجها المخرج المتميز شريف صبرى.





مفاجآت كثيرة سنكشف عنها خلال الفترة المقبلة مع احتفال "مزيكا" بمرور 20 عاما على طرح الألبوم.



