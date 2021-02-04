كاميني ونيمار في قائمة لاڤيينا لمواجهة ملوى فى دور ال64 لكاس مصر

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غادر الفريق الكروى الاول بنادى لاڤيينا أحد أندية القسم الرابع ببنى سويف متوجها إلى محافظة المنيا للمبيت بها قبل مواجهة فريق ملوى في الثانية من عصر الجمعة ضمن مباريات دور ال 64 لكاس مصر على ملعب مركز شباب ملوى .



وكان الجهاز الفني بقيادة عصام عيد قد أعلن قائمة اللقاء والتى تضم 21 لاعب منهم حراس مرمى وضمت قائمة اللقاء كلا من ( كاميني واحمد حجاج ومحمد ربيع واحمد السكري واحمد طلحه و محمد كاستيلو وطه الشيخ وعمرو يحيي وعمر خالد و قاسم ربيع و محمود مجاهد ووليد موهبه و ايهاب كامل وخالد خلف وسلطان السعدي وايمن موكا و محمد عصام وريجا وعبدالله عزب وطه عبدالحليم وهشام نيمار ) .



ويغيب عن المباراة 5 لاعبين وهم محمد كيتو وعبدالستار بيبو وحسام عبد الباقى وعباس صابر للاصابة وطارق فضل للإيقاف .