عاد مدافع ريال مدريد، ناتشو فرنانديز، للتدريبات مع بقية المجموعة اليوم الخميس، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به في الـ25 من يناير(كانون الثاني) الماضي، وذلك في حصة تدريبية شهدت غياب البلجيكي إيدن هازارد الذي تم تشخيص إصابته يوم الأربعاء في "العضلات الأمامية من الساق اليسرى".



وكانت هذه ضربة مؤلمة أخرى للاعب الذي توقع الجميع أن يكون نجم الخط الهجومي للفريق منذ انضمامه للميرينغي في صيف عام 2019، ولكن منذ ذلك الحين تعرض هازارد لعشر إصابات وهو ما تسبب في غيابه عن 44 مباراة.



ومع ذلك، من الأخبار الجيدة الأخرى للمدرب زين الدين زيدان -بخلاف عودة ناتشو- هي قيام قائد الفريق سرخيو راموس بالتدريب لليوم الثاني على التوالي وبنفس الوتيرة مع زملائه، كما أن جميع الأمور تشير إلى إمكانية مشاركته مع الفريق خلال مواجهة السبت المقبل أمام أويسكا.



وتعد عودة راموس للتدريبات خبرا جيدا لزيزو وخصوصا بعد طرد مدافعه إدير ميليتاو خلال المواجهة الماضية التي خسر فيها الفريق الملكي أمام ليفانتي بنتيجة 1-2، وهو ما جعل خياراته في هذا المركز محدودة.



وشهد التدريب تدريبات على الاستحواذ واستعادة الكرة إضافة إلى تدريبات تكتيكية.