نجم ليفربول السابق يهاجم كلوب بسبب صلاح

أكد بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول السابق، أن الريدز لم يعد فريقًا خارقًا، وأصبح يعتمد بشكل مفرط على محمد صلاح.

وعن عن خسارة ليفربول عبر قناة «بي تي سبورت» قال نجم الريدز السابق:" لقد كانوا خارقين العام الماضي، وأعتقد أننا نرى الجانب البشري لهم في هذه الفترة وهذا أمر مفهوم، إنهم يفتقدون أليسون وفان دايك وجوتا وساديو ماني، وفقدانهم ليس بالأمر السهل".

وتابع:" هناك اعتماد بشكل مفرط على محمد صلاح، وفرمينو يحاول استعادة مستواه ولكنه بعيد، لكن صلاح هو من يتولى تسجيل الأهداف".

وأضاف:" عندما لايكون صلاح في المباراة أو يهدر الفرص، لا أعتقد أن هناك مايكفي لتسجيل الأهداف، وعندما يخرج ماني وجوتا، لا يوجد ما يكفي في الفريق لتسجيل الأهداف".

وأحتتم كراوتش حديثه عن فرص ليفربول بالتتويج باللقب، قائلًا:" مباراة يوم الأحد أمام مانشستر سيتي هائلة، إذا كان ليفربول يأمل في الفوز بالدوري فهم بحاجة للفوز بتلك المباراة".

وتعرض ليفربول للخسارة مرة أخرى على أرضه بالهزيمة بهدف نظيف أمام برايتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج.