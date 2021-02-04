إصابة سيد رجب فيروس كورونا





من ناحية أخرى ينتهى الفنان سيد رجب من تصوير مشاهده الأخيرة بمسلسل "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى خلال الأيام القليلة المقبلة، والعمل كان مقررا عرضه خلال موسم رمضان الماضى، ولكنه تأجل أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف حركة الطيران، ويعرض فى رمضان المقبل.







مسلسل "تقاطع طرق"، يشارك في بطولته بجانب منى زكى الفنان محمد فراج، ومحمد ممدوح، وسيد رجب ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن، وتعود من خلاله الفنانة منى زكى للدراما التليفزيونية بعد غياب 4 أعوام.







ومن ناحية أخرى انضم الفنان سيد رجب إلى قائمة أبطال مسلسل "موسى"، العمل الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وسمية الخشاب، عبير صبري، ومن المفترض أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2021، والعمل ينتمي إلى نوعية الاعمال الصعيدية ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.







أعلن الفنان سيد رجب، في تصريحات صحفية إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضوعه لبروتوكول العلاج.وتأتي إصابة "رجب" بكورونا، عقب إصابة عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم يسرا وأمير كرارة ومحمد فراج بالفيروس اللعين الذي أودي بحياة الملايين.