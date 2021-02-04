إدارة بيراميدز تقترب من إقالة أروابارينا

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يدرس مسؤولو نادي بيراميدز الإطاحة بالأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني للفريق، في ظل النتائج المخيبة التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل بيراميدز هذا الموسم في 6 مباربات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى تلقى هزيمتين أمام كل من الاتحاد السكندري وإنبي.

في حين فاز بيراميدز في 3 لقاءات فقط من أصل 11 مواجهة خاضها في بطولة الدوري المصري هذا الموسم، على حساب كل من سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

وتدرس إدارة بيراميدز، الإطاحة بالثنائي هاني سعيد المدير الرياضي للفريق، وتوجيه الشكر للمدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا وتعيين جهاز فني جديد.

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