غالي يتحدث عن نقاط القوة في الأهلي قبل مواجهة الدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أكد حسام غالي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن التونسي علي معلول أحد أهم اللاعبين في صناعة الفارق، وذلك خلال تقييمه لمستوى الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة مساء اليوم الخميس أمام الدحيل القطري في مونديال الأندية.

 

وقال غالي في تصريحات تلفزيونية خلال حواره على قناة MBC مصر:" معلول أهم لاعب في الأهلي يصنع الفارق، الجبهة اليسرى في وجوده رهيبة".

 

وتابع:" بدر بانون لاعب متزن تواجده بجانب أيمن أشرف يمنح دفاع الفريق ثقة كبيرة، تعجبني ثقته في نفسه وبدايته للهجمات من الخلف يأخد دائمًا زمام المباراة بتفدمه بالكرة للأمام، كل هذه الأشياء تفيد طريقة لعب موسيماني".

 

وأتم:" طريقة لعب أفشة تعجبني، أهدافه مؤثرة ولنا في ذلك هدفه العالمي في مرمى الزمالك بنهائي إفريقيا، تحركاته بين الخطوط مميزة لديه القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتسجيل الأهداف".

 

وأضاف:" طريقة لعب طاهر محمد طاهر أيضًا تعجنبي أتوقع تطور مستواه للأفضل مع الأهلي".

 

وعن حسين الشحات أكد غالي :" مستواه في الفترة الأخيرة اختلف كثيرًا بعد عملية الفتق، في الحقيقة لست مقتنعًا بما يقدمه في الوقت الحالي بالدوري".

 

وأشار:"أحب السولية وأحب شخصيته منذ كنت ألعب معه، انضم إلينا أنا وعاشور كان لا يشارك مع مارتن يول ورغم ذلك لم يعترض أو يتعب أو يكشر، في اليوم التالي كان يتمرن بكل قوة".

 

وأردف "فرض وجوده ولعب علي أساسي، أحب هذه الشخصيات التي يكون لديها هدف وتتمسك به وتطارده حتى تحصل على الفرصة ولا تتركها أبدا، السولية من هذه النوعية،وسأمنح أي منهم قميصي ويرتديه ويصبح أفضل مليون مرة من حسام غالي، فحمدي فتحي مستواه في تصاعد منذ انضمامه من إنبي لاعب راجل ومجتهد، ولديه شخصية داخل الملعب، لا يختبئ، يقدم ما عليه وأكثر سواء كانت المباراة سهلة أو صعبة، أصيب وعاد لمكانه شيئا فشيء، أحب هذه النوعية من اللاعبين".

 

 

وأحتتم"مطمئن على خط وسط الأهلي بوجود كل هذه الأسماء سواء المتواجدين أو المصابين الذين سيعودون".

 

يذكر أن الأهلي سيواجه الدحيل القطري مساء اليوم الخميس في تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب المدينة التعليمية، ضمن الدور ربع النهائي من مونديال الأندية.

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