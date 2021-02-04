لوجود سيول.. إغلاق طريق الزعفرانة الصحراوي

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أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور عن إغلاق طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة لوجود سيول.



ونوهت الإدارة عن إجراء تحويلات مرورية، لطريق الجلالة الجديد وذلك تنسيقا مع إدارة مرور البحر الأحمر.



وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

