البورصة تنهي تعاملات اخر الاسبوع على خسائر بقيمة مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة نهاية جلسة اليوم الخميس على تراجعات جماعية ؛ ليخسر رأسمالها السوقي نحو 1.062 مليار جنيه مغلقا عند مستوي 706.319 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة 0.17% إلى 11598.85 نقطة، وحقق المؤشر "egx100 " الأوسع نطاقا هبوطا حاد بنسبة 0.22% ليصل إلى مستويات 3440.18، وهبط ايضا المؤشر السبعيني رغم مكاسبة في بداية الجلسة بنسبة 0.09% إلى مستويات 2414.92 نقطة.