البورصة تنهي تعاملات اخر الاسبوع على خسائر بقيمة مليار جنيه
الخميس 04/فبراير/2021 - 04:07 م
الفجر الاقتصادي
أنهت مؤشرات البورصة نهاية جلسة اليوم الخميس على تراجعات جماعية ؛
ليخسر رأسمالها السوقي نحو 1.062 مليار جنيه مغلقا عند مستوي 706.319 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي " egx30" بنسبة
0.17% إلى 11598.85 نقطة، وحقق المؤشر "egx100 " الأوسع نطاقا هبوطا حاد بنسبة
0.22% ليصل إلى مستويات 3440.18، وهبط ايضا المؤشر السبعيني رغم مكاسبة في بداية الجلسة بنسبة 0.09% إلى
مستويات 2414.92 نقطة.
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