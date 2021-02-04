البعثة الدولية إلى ليبيا: اجتماعات لجنة 5+5 ستبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:45 م
ليبيا
ليبيا
وكالات

قالت البعثة الدولية إلى ليبيا، إن اجتماعات لجنة 5+5 المنعقدة في سرت، ستبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد رفض "الجيش الليبي" المقترح الذي تقدم به أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد.

 

 وقال مسؤول في الجيش في تصريح له اليوم الجمعة، إن المقترح يعد تدخلا غير مسموح به في البلاد، مشددًا على أن الجيش قادر على استعادة الاستقرار.

 

وأشار المسؤول إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة تبذل جهودا كبيرة لتفعيل قراراتها على الأرض، بما يضمن وقف القتال بشكل دائم.

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البعثة الدولية إلى ليبيا اجتماعات لجنة 5+5 اتفاق وقف إطلاق النار

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