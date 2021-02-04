وزيرة الصحة أمام البرلمان: فحص 50 مليون مواطن ضد الأمراض المزمنة

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر، مؤكدة أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة

وأوضحت "زايد" خلال إلقاءها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن 3.7 % كانوا مصابين بإرتفاع سكر فوق 400 وهم لا يعلمون بحقيقة مرضهم، وكذلك ضغط الدم كان هناك مصابين لا يعلمون حقيقة إصابتهم بمرض ضغط الدم

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هذه الأمراض المزمنة تمثل عبءً على المواطن وتؤثر على دخل الأسرة وهذا يؤدي لفقدان الوظيفة وتسريب التعليم لما تمثله هذه المراض من أعباء مادية على الأسر.

ولفتت الدكتورة هالة زايد، إلى أن فيروس كورونا في منتهى الخطورة في وجود الأمراض المزمنة لأنه يؤدي إلى تدهور الحالة.


وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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