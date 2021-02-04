سفير بلجيكا يستقبل الأنبا باخوم

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
ماريان ناجىم

إستقبل صباح اليوم السفير البلجيكي فرانسوا كورنيه، سفير دولة بلجيكا بمصر، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمسؤول عن اللجنة الأسقفية للإعلام،

وهذا في إطار بحث سبل التعاون بين اللجنة الأسقفية للإعلام والسفارة من الناحية الثقافية والاعلاميه بمصر، وأيضًا التعارف من أجل وضع رؤية للتعاون بين الإيبارشية البطريركية وسفارة بلجيكا.


وقد تم الاتفاق على عقد لقاء رسمي مع صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للاقباط الكاثوليك، وسيعلن عنه لاحقا.

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