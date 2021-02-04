قازاخستان : مستعدون لاتخاذ مزيد من الخطوات للألتزام باتفاق أوبك

قالت وزارة الطاقة في قازاخستان اليوم الخميس، إن البلد مستعد لاتخاذ المزيد من الخطوات لتلبية التزاماته بموجب اتفاق أوبك+ العالمي لخفض إنتاج النفط وتعويض الإنتاج الزائد في السابق.

وأفاد مصدران مطلعان بالقطاع وحسابات رويترز يوم الاثنين أن قازاخستان خفضت إنتاجها النفطي اثنين بالمئة في يناير عن مستوى ديسمبر بسبب انقطاع الكهرباء، وهو ما يحسن التزامها باتفاق أوبك+.

وبلغت نسبة التزام قازاخستان بالاتفاق في ديسمبر 96 بالمئة.

وبموجب اتفاق أوبك+، سيكون البلد قادرا على زيادة الإنتاج تدريجيا هذا الشهر وفي مارس، لذا قد يكون التعويض المقترح على هيئة زيادة الإنتاج بوتيرة أبطأ فحسب.