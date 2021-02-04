استئصال ورم بقلب سيدة عمرها 60 عاما بمستشفى جامعة كفر الشيخ

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي

نجح فريق من جراحي القلب بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، برئاسة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب وأستاذ جراحة القلب والصدر، في إجراء جراحة ناجحة عبارة عن استئصال ورم من الأذنين الأيمن من القلب حوالي ٤ ٥ سم لسيدة تبلغ من العمر 60 عامًا كانت تشكو من اختلال في ضربات القلب مع صعوبة في التنفس، وتماثلت المريضة للشفاء وخرجت من المستشفى بحالة جيدة.

وأجرى الفريق الجراحي برئاسة الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ جراحة القلب والصدر والدكتور عمرو عتش مدرس جراحة القلب بالكلية والدكتور كريم ماضي مدرس مساعد جراحة القلب العملية بنجاح تام والتي تبين معاناتها من اختلال في ضربات القلب مع صعوبة في التنفس عقب خضوعها لإجراء الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة.

وقال الدكتور محمد عبد العال ورئيس الفريق الجراحي، إن مثل هذه الجراحات المتقدمة تحتاج إلى مهارة وأدوات خاصة كما يأتي في إطار دور المشاركة المجتمعية الفعالة للمستشفى الجامعي لتخفيف معاناة المرضي، مقدمًا الشكر لفريق العمل ونتمنى المزيد من التقدم والنجاح من أجل مرضانا.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الطبي وأن المستشفى الجامعي به أحدث الأجهزة الطبية على مستوي العالم ويقدم خدمه طبية متميزة بالإضافة إلى الكوادر الطبية المتميزة في جميع التخصصات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل في قسم جراحة القلب بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، مشيدا بمستوى أدائهم المهني وبالجهد الكبير للفريق الطبي الذي أجرى هذه الجراحة النادرة والدقيقة وبالمستوى المتقدم للجراحات التي تجرى داخل المستشفى الجامعي لخدمة أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مختلف التخصصات الطبية.

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