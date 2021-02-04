أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم
أكد اللاعب أحمد عادل، لاعب وسط نادي غزل المحلة واحد كباتن الفريق نظراً لكونه أحد أبناء النادي، على أن الفوز الذي حققه زعيم الفلاحين على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، لم يكن وليد الصدفة أو الحظ؛ ولكن الفريق يسعى إلى الفوز في المباريات التي يخوضها. 

وتابع عادل أن الفريق يكن الإحترام لكافة فرق الدوري، لكننا نخوض المباريات بمبدأ إحترام المنافس وليس الخوف منه خاصةً ان المستويات متقاربة والمعيار في المباريات يتوقف على التوفيق وتكاتف الفريق والطموح لتحقيق نتيجة إيجابية بغض النظر بقى عن أي فروق أخرى أبرزها الماديات .

أضاف أن الإستقرار النفسي قبل الفني الذي يحققه الجهاز الفني بقيادة الكابتن خالد عيد، يوفر للاعبين الرغبة في الظهور بشكل جيد خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن المباريات القادمة وتحديداً لقاء نادي وادي دجلة يوم الأحد القادم، نسعى إلى الفوز وتلافي مقولة أن الفريق استكفى فقط بالفوز على نادي الزمالك. 

انهى عادل تصرحاته الخاصة للفجر الرياضي، معلقاً على لقطة تداولت كثيراً عبر السوشيال ميديا وهو مستنداً على امام عاشور لاعب الزمالك. 

حيث أوضح أن هناك حالة تضخيم حدثت بعد المباراة خاصةً أنها كانت مزحة وتعب أثناء اللقاء، مشيراً إلى أن إمام عاشور يعتبر أقرب أصدقائه نظراً لأنهم من السنبلاوين وتجمعهم علاقة صداقة وأخوة .

وجاءت اللقطة عقب كرة مشتركة بينا أثناء المباراة، وأردت أن أمزح معه عقب التعب والإرهاق نظراً لأنها كانت في نهاية المباراة، وإمام عاشور تقبل الأمر بصدر رحب وهزار عقب مكالمة جمعت بينا بعد تداول السوشيال ميديا لها.

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