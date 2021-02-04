فرصة زيدان لانتشال ريال مدريد من كبوته

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
يتطلع نادي ريال مدريد إلى الفوز على هويسكا بعد غد السبت، في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، سعياً لجرعة من الثقة في ظل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.



وخسر ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على ملعبه أمام ليفانتي في المباراة الماضية، ليصبح المدرب في موقف صعب، رغم أن هذا ليس بالشيء الجديد عليه.



ويحتل الريال المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 20 مباراة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراة واحدة أكثر من النادي "الملكي".



وعاد زيدان للإشراف على تدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، وسيكون موجوداً في المواجهة أمام هويسكا بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بالدوري، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وفي وقت سابق من الموسم، طالبت وسائل إعلام إسبانية وبعض الجماهير بإقالة زيدان، لكن المدرب الفرنسي قاد الريال لثلاثة انتصارات حاسمة في غضون أسبوع واحد أمام إشبيلية وأتلتيكو وبروسيا مونشنغلادباخ الألماني.


ويأمل الريال في استعادة جهوده قائده سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كارفاخال بعد غيابهما عن مواجهة ليفانتي ولكن إيدير ميليتاو سيغيب للإيقاف.



ولن يشارك صانع اللعب البلجيكي إدين هازارد في المباراة بعد تعرضه لإصابة جديدة ستبعده لنحو أربعة أسابيع.

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تعلق كافة الأنشطة الترفيهية والحفلات بسبب كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 3 ساعات

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ ساعة الا ربع

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

موسيماني يعنف مهاجمي الأهلي قبل مواجهة الدحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و 9 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ ساعة و نصف

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ ساعة و 19 دقيقة

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

باتشيكو غاضب من الزمالك

03:06 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع