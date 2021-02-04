فرصة زيدان لانتشال ريال مدريد من كبوته

يتطلع نادي ريال مدريد إلى الفوز على هويسكا بعد غد السبت، في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم، سعياً لجرعة من الثقة في ظل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.







وخسر ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على ملعبه أمام ليفانتي في المباراة الماضية، ليصبح المدرب في موقف صعب، رغم أن هذا ليس بالشيء الجديد عليه.







ويحتل الريال المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 20 مباراة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراة واحدة أكثر من النادي "الملكي".







وعاد زيدان للإشراف على تدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، وسيكون موجوداً في المواجهة أمام هويسكا بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بالدوري، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.







وفي وقت سابق من الموسم، طالبت وسائل إعلام إسبانية وبعض الجماهير بإقالة زيدان، لكن المدرب الفرنسي قاد الريال لثلاثة انتصارات حاسمة في غضون أسبوع واحد أمام إشبيلية وأتلتيكو وبروسيا مونشنغلادباخ الألماني.





ويأمل الريال في استعادة جهوده قائده سيرجيو راموس والظهير الأيمن داني كارفاخال بعد غيابهما عن مواجهة ليفانتي ولكن إيدير ميليتاو سيغيب للإيقاف.