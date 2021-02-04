شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
محمد كشك

تشهد محافظة الدقهلية هطول أمطار متفرقة وخاصة بمدينة المنصورة.

تابع الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اجراءات التعامل الفوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع موجة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الامطار مشددا على ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي لمتابعة الأوضاع أولا بأول والتنسيق والتعاون المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

ووجه مختار لرؤساء الوحدات المحلية وكافة القطاعات بضرورة التعامل الفوري مع موجة الطقس السيىء ورفع درجة الطوارئ وشفط تجمعات الامطار بكافة النواحي والتواجد الميداني بالشارع للتعامل مع أي ظروف طارئة،وأكد أن كافة أجهزة المحافظة بدأت أولا بأول في التعامل الفوري مع تجمعات الأمطار بإستخدام كافة المعدات اللازمة لشفط تجمعات المياه.

وأشار محافظ الدقهلية بأنه تم الدفع بسيارات الكسح والمعدات التابعة للوحدات المحلية بالتنسيق والتعاون مع قطاعات شركة مياة الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة لشفط وكسح تجمعات المياه من الطرق والشوارع أولا بأول لتيسير حركة السيارات والمواطنين وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالتأكد من سلامة كافة أعمدة الإنارة والكهرباء بالمحافظة، وإزالة الوصلات العشوائية لمنع أي حوادث،حرصا على حياة المواطنين وأرواحهم.
وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال أو أعمدة إنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم.

وكانت شهدت محافظة الدقهلية منذ الساعات الأولي من اليوم الخميس تقلبات جوية وعاصفة وأمطار ملحوظة.

واكد الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية رفع درجة الاستعداد القصوي لمجابهة اي طوارئ والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

ووجه محافظ الدقهلية لكافة رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بالتعامل أول بأول، مع النقلبات الجوية واستمار حملات الفحص ووالتحري
وكانت أكدت هيئة الأرصاد الجوية، بدء تكون السحب المتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة نتيجة الحمل الحرارى على أن تتطور خلال الساعات المقبلة.
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة
شاهد.. لحظة هطول أمطار في مدينة المنصورة

أخبار تهمك

باتشيكو غاضب من الزمالك

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

باتشيكو يعتمد ترتيب المهاجمين بالزمالك بعد ضم الجزيري وحمدي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

منذ ساعة و نصف

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ يوم

عاجل - موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي المتوقع ضد الدحيل.. ومفاجأت في تشكيل الفريق القطري

منذ حوالي 21 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

بواليا أم محمد شريف.. موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الدحيل

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة زيدان لانتشال ريال مدريد من كبوته

منذ ساعة الا ربع

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد عادل: الفوز على الزمالك ليس أقصى طموحنا .. ولقطة إمام عاشور "السوشيال ميديا" ضخمتها

منذ 43 دقيقة

طلب عاجل من الرئيس اللبناني بشأن اغتيال الناشط لقمان سليم

منذ أقل من ساعتين

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل في كأس العالم للأندية اليوم الخميس

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك برلماني ضد كوبري مصر الجديدة.. نائب: تشويه للحضارة وتجاهل للقيمة الأثرية

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:25 م

قرار رسمي من بيراميدز بعد سخرية الإعلاميين من رمضان صبحي

باتشيكو غاضب من الزمالك

03:06 م

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والدحيل

02:46 م

بسبب موسيماني.. نجم الأهلي يقرر الرحيل عن القلعة الحمراء

12:01 م

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات (فيديو)

02:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع