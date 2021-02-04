وزيرة الصحة: تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

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شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.



وقالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إنه سيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحة أنه سيتم تطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات.



وأشارت "زايد" خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أنه سيتم خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي تنفذ خلال العام الأولي في 51 مركزًا، تطوير المستشفيات المركزية أيضًا وعدم الاكتفاء بالوحدات الصحية.



وطالب المستشار حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، النواب بعدم الالتفاف حول وزيرة الصحة، موجهًا الأعضاء بالالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

