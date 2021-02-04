براءة 3 أشخاص من تهمة النصب بتحويل الأوراق إلى دولارات بدار السلام

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:11 م
بوابة الفجر
داليا عادل
قضت محكمة جنح دار السلام اليوم الخميس، ببراءة 3 أشخاص من تهمة النصب بتحويل الأوراق إلى دولارات باستخدام مواد كيميائية.

وكانت قد ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 3 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين بأسلوب "توليد الدولارات" عقب إيهام ضحاياهم بقدرتهم علي تحويل الأوراق إلي الدولارات باستخدام مواد كيمائية، وضبط بحوزتهم ورق أسود يشبه العملة الأجنبية فئة الدولار الأمريكي، وزجاجة بداخلها سائل غير معلوم يتم استخدامه كأحد وسائل النصب على ضحاياهم.

وجاء في حيثيات حكم براءة المتهمين "إبراهيم م ح" 33 سنة، مندوب بإحدى شركات المقاولات، و"أشرف ف ا" 44 سنة، و"عبد العزيز ح م" 29 سنة، أن المحكمة لم تطمئن لأدلة الثبوت بحق المتهمين، وحيث إن المستقر عليه فقهيا، وأن القاعدة هي الأصل في أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فلابد أن يكون القضاء مبنيا على اليقين الذى ينفى الأصل، وهو البراءة فالأحكام لا تبنى على الشك والتخمين وإنما على الجزم واليقين.

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