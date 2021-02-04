تسجيل 3249 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الخميس، عن تسجيل 3,249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 316,875 حالة.

‌‌‎ورصدت السلطات الصحية الإماراتية، وفاة 10 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 888 حالة.

وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، 156,472 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.