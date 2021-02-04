التنمية المحلية تكشف استعداداتها لمواجهة الطقس السيئ (فيديو)

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية تلقى قبل قليل تقريرا من غرفة عمليات الوزارة التي قامت بالربط منذ الأمس مع غرفة الأزمات والعمليات في المحافظات المصرية المتوقع سقوط أمطار بها.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن التقرير أوضح أن هناك انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة على بعض المحافظات، مع تساقط أمطار خفيفة لمتوسطة على مطروح وكفر الشيخ والسويس والقاهرة.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن المحافظات أرسلت تقارير حول استعداد البدالات والسيارات والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي لإعادة تمركز الوحدات في مداخل الكباري والأنفاق، والتركيز على إدارات المرور ومديريات الامن والحماية المدنية، لتعميم بعض التوصيات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، تحثهم على الابتعاد عن أي أشجار أو لافتات وإعلانات وأعمدة الإنارة، وإتاحة الفرصة لسيارات شفط مياه الأمطار للتحرك بسهولة ويسر، مع الحفاظ على مسافات أمان وعدم القيادة بسرعة أثناء الأمطار، كما أكد الوزير على ضرورة تواجد القيادات المحلية بالشارع على مدار اليوم للتدخل السريع والحد من أي آثار تنتج عن تساقط الأمطار.

